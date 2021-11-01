В мэрии Москвы оценили дефицит рабочих на стройках в 40%

Власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Об этом 1 ноября сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, дефицит трудовых ресурсов, достигающий 40%, возник из-за расширения масштабов строительства в рамках программы реновации и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.

Кроме того, заммэра отметил изменение национального состава работников: если раньше преобладали выходцы из Таджикистана, то сейчас — из Узбекистана и Киргизии. Он сообщил, что изменилась и зарплата рабочих-мигрантов, которая сейчас составляет около 50-60 тыс. рублей в месяц.

«А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — сказал Бочкарев в интервью РБК.

По мнению заммэра, в процессе строительства следует задействовать в три раза меньше людей, чем, используется сейчас, тогда как оплату труда, наоборот, нужно поднять в 2-3 раза. Для реализации этой цели он призвал активнее применять технологические решения.

«Можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», — предложил вице-мэр.

Также Бочкарев отметил необходимость повысить качество образования. Он сказал, что сейчас обучение больше направлено на подготовку инженеров, тогда как методам управления стройкой уделяется лишь 10–15% учебного времени.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году — с 14,3 до 27,3. Таким образом, число иностранных рабочих в России может увеличиться на 398 тыс. человек, что станет рекордным показателем за последнюю четверть века. Соответствующие расчеты провели «Известия» на основе данных, приведенных в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го.

7 октября опрошенные «Известиями» девелоперы и риелторы сообщили, что потребность в рабочих на стройках в России составляет 1–1,5 млн человек, поэтому девелоперы давно ждали конкретных шагов по устранению дефицита трудовых мигрантов. До этого правительство России приняло постановление по пилотному проекту о ввозе трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительстве. Согласно документу, предельное число иностранных граждан в рамках проекта составит 10 тыс. человек.