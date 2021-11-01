В Судане заявили о продолжении военного сотрудничества с Россией

Власти Судана будут поддерживать развитие военного сотрудничества с Россией. Об этом 1 ноября заявил военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«У нас давнее и беспрерывное сотрудничество с Россией. Мы будем его всецело поддерживать, потому что Россия всегда честна в своих отношениях с нами и стремится к развитию сотрудничества и развитию суданских вооруженных сил», — сказал он «РИА Новости».

21 сентября в Судане была предпринята попытка госпереворота. Несколько офицеров во главе с генерал-майором Абд аль-Баки Бакрави взяли под свой контроль бронетанковый корпус суданской армии, перекрыв дорогу к мосту рядом с суданским парламентом. В тот же день организаторы и участники попытки госпереворота были задержаны.

25 октября военные без опознавательных знаков арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и еще четверых министров и чиновников высокого ранга из штата Хартум. Среди задержанных — министры связи, информации, финансов и промышленности. Как сообщили в министерстве культуры и информации страны, военнослужащие увезли задержанных в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что Хамдука поместили под домашний арест и окружили его резиденцию.

На улицы страны между тем вышли противники силового захвата власти, не согласные с арестом премьера. Военные открыли стрельбу по участникам протеста. 29 октября в ходе протестов в Судане один военный погиб и еще 58 были ранены.

27 октября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону со спецпосланником США Джеффри Фельтманом ситуацию в Судане. Россия подчеркнула необходимость скорейшей стабилизации обстановки и урегулирования противоречий путем инклюзивного диалога с участием всех политических сил.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Хамдуком. Стороны обсудили военный переворот и его влияние на стабильность региона. Собеседники также обсудили и другие вопросы, важные для двусторонних отношений, в том числе права человека.

Россия и Судан договорились создать пункт ВМФ России в Судане в ноябре 2020 года. Так, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами РФ, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.