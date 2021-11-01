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Лавров отметил важность стабильности азиатских постсоветских республик

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После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) нужно не допустить дестабилизации политической обстановки в постсоветских государствах Центральной Азии. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Прежде всего, [существует] необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана», — заявил Лавров, комментируя вопрос, чем РФ может помочь соседним странам в Центральной Азии после взятия талибами контроля над Афганистаном.

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Он указал, что главная задача для России — обеспечить стабильность центрально-азиатских союзников, так как практически со всеми ними у РФ действует безвизовый режим.

29 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хочет посмотреть, как талибы будут исполнять свои обязательства. По его словам, в настоящий момент первостепенной задачей является стабилизация ситуации в Афганистане.

20 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов отметил, что руководство страны должно выполнить обещания о формировании инклюзивного правительства и обеспечении прав человека, тогда Москва признает их властями Афганистана.

Ситуация в стране обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения начали наступление на крупные города Афганистана и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

24 октября стало известно, что не менее 17 человек, в том числе и дети, погибли в результате боестолкновений между вооруженными формированиями временного правительства и вооруженной группой в городе Герат на северо-западе Афганистана. Уточнялось, что это первые подобные вооруженные столкновения в Герате после установления боевиками контроля над городом.

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