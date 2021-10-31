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«Ядерный чемоданчик» Байдена на саммите G20 попал на видео

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Журналисты «Известий» запечатлели «ядерный чемоданчик» президента США Джо Байдена, который сопровождал главу Белого дома на саммите G20 в Риме. В кейсе, помещенном в кожаную сумку, находится оборудование, получившее название «устройство судного дня».

На видео можно заметить, как один из членов делегации американского лидера несет в руке «ядерный чемоданчик».

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Как рассказывал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, такая сумка — это устройство для связи, входящее в состав автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами.

В декабре 2019 года «ядерный чемоданчик» времен 50-летней давности впервые показали в открытом виде на телевидении. Внимание зрителей было обращено на то, что кнопка «пуск» белого, а не красного цвета.

В январе 2018-го Пит Соуза — бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы — опубликовал в своем Instagram фотоснимок ядерной кнопки президента США, расположенной на столе в Овальном кабинете Белого дома. Также он опубликовал архивный снимок, на котором изображен сотрудник Белого дома, поднимающий на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США, находящейся внутри чемоданчика.

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