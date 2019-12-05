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«Ядерный чемоданчик» в раскрытом виде впервые показали на телевидении

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Фото: Global Look Press
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Так называемый ядерный чемоданчик времен 50-летней давности впервые показали в открытом виде на телевидении.

Ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров обратил внимание зрителей на то, что кнопка «пуск» белого, а не красного цвета.

«Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика — флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются», — рассказал он.

Он не стал раскрывать другие подробности функционирования устройства.

В январе 2018 года Пит Соуза — бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы — опубликовал в своем Instagram фотоснимок ядерной кнопки президента США, расположенной на столе в Овальном кабинете Белого дома. Также он опубликовал архивный снимок, на котором изображен сотрудник Белого дома, поднимающий на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США, находящейся внутри чемоданчика.

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