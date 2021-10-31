Меркель отметила центральную роль газа при энергетическом переходе

Газ будет играть центральную роль при энергетическом переходе. Об этом 31 октября по итогам саммита «большой двадцатки» в Риме заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Политик одобрила договоренности G20 об отказе от финансирования строительства новых угольных электростанций.

«Китай сделал существенный шаг, к которому присоединились другие страны. Переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться существенно быстрее», — отметила Меркель, видео ее выступления опубликовано в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта.

И.о. канцлера подчеркнула ключевую роль природного газа в этом переходном процессе.

Ранее в этот день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако всё же надежда еще окончательно не потеряна.

В тот же день в ходе выступления на саммите президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что здесь у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности.

30 октября в Риме открылся двухдневный саммит «группы двадцати». В итальянскую столицу съехались лидеры крупнейших стран мира и главы ведущих международных организаций. На государства G20 приходится 60% населения Земли, 80% глобального ВВП и 75% мирового экспорта.