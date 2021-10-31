Корреспондент «Известий» снял кортеж Байдена в Риме

Кортеж президента США Джо Байдена, состоящий почти из 100 автомобилей, занял всю улицу в Риме, где 31 октября завершился саммит G20. Машины заснял корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Чтобы снять большую часть автомобилей, потребовалось не одна минута. Всего в кортеже 85 машин, в том числе автомобили охраны, медслужб, посольства США в Риме и участников американской делегации.

Ранее в воскресенье на полях саммита G20 охрана главы Белого дома не дала корреспонденту «Известий» задать Байдену вопрос, оттолкнув журналиста в сторону.

В настоящее время в Италии действуют ограничения на фоне распространения коронавируса. В одном автомобиле могут находиться только три человека. Американская делегация на саммите «большой двадцатки» стала самой представительной.

Накануне экоактивисты заявили, что используемые для передвижения в Риме Байденом автомобили поглощают огромное количество газа. Они указали, что каждая машина из кортежа выбрасывает в атмосферу в 10 раз больше углерода, чем обычные авто.

Экоактивисты также подсчитали, что четыре самолета главы Белого дома, которые сопровождали его при поездке в Рим, выбросят в атмосферу примерно 2,16 млн фунтов (около 1 млн т) углерода.