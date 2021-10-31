Охрана Байдена оттолкнула журналиста «Известий» и не дала задать вопрос

Охрана президента США Джо Байдена не дала корреспонденту «Известий» задать ему вопрос, оттолкнув в сторону. Инцидент произошел в Риме на полях саммита G20.

Байден прибыл в Рим на саммит G20 29 октября. Инцидент произошел, когда политик направлялся на встречу с папой римским Франциском. На опубликованных кадрах можно заметить, что американский лидер спускался по эскалатору в сопровождении членов делегации и сотрудников службы безопасности. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок попытался обратиться к президенту США.

Однако в этот момент один из сопровождающих Байдена слегка оттолкнул журналиста в сторону, после чего делегация удалилась.

Действующий президент США не раз грубо обходился с репортерами из-за вопросов, которые он находил несправедливыми или необоснованными. Так, в июне он резко ответил Кейтлан Коллинз из CNN на вопрос о российском лидере Владимире Путине, а в июле Байден назвал журналистку головной болью за то, что она задала ему вопрос о вакцинации.

При этом 3 мая президент США заявил, что нападки на журналистов являются угрозой демократическим странам во всем мире. По словам Байдена, в США обязуются защищать и содействовать свободным и независимым СМИ во всем мире.