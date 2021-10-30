Экоактивисты раскритиковали Байдена за кортеж в 85 машин на саммите G20

Экоактивисты уличили в лицемерии президента США Джо Байдена, который якобы является сторонником предотвращения изменения климата, однако сам использует для передвижения в Риме кортеж из 85 автомобилей. Об этом сообщило в пятницу, 29 октября, издание Daily Mail.

Байден прибыл в Рим на саммит G20, а также провел встречу с папой римским Франциском. Президент обсудил 29 октября с понтификом в Ватикане вопрос борьбы с изменениями климата, пандемию коронавируса и глобальное экономическое восстановление. Встреча продолжалась полтора часа.

«Изменение климата и беспокойство во время реактивных самолетов по всему земному шару. Углеродный след, скажете вы! Лицемер», — написал один из пользователей соцсети Twitter.

Согласно данным экспертов, автомобили The Beast, Chevrolet Suburban и Alfa Romeo, используемые в кортеже американского лидера, поглощают огромное количество газа. Экоактивисты указали, что каждый подобный автомобиль из кортежа выбрасывает в атмосферу в десять раз больше углерода, чем обычные машины.

При этом некоторые пользователи Сети, которые также являются сторонниками экологии, подсчитали, что самолет Байдена, на котором он прилетел в Рим, выбросит в атмосферу примерно 2,16 млн фунтов (около 1 млн т) углерода.

Ранее, 28 сентября, шведская экоактивистка Грета Тунберг обрушилась с критикой на мировых лидеров, назвав их обещания решить проблему климатической чрезвычайной ситуации пустыми. По ее словам, уже 30 лет от глав государств слышано только «бла-бла-бла».

При этом 8 марта экоактивистка заявила, что не поддерживает климатическую политику Байдена. Она призвала американского лидера отнестись к проблемам климата «не как к одной из политических тем». По словам экоактивистки, если Вашингтон заявил о намерениях разрешить экологическую ситуацию, которая является угрозой существования, то они должны следовать своим обещаниям.