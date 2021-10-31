Брошенного ребенка в коляске обнаружили в вагоне метро Москвы

В Москве разыскивают родителей, оставивших маленького ребенка в коляске в вагоне метрополитена. Об этом сообщает в воскресенье, 31 октября, РЕН ТВ.

Малыша обнаружили днем на станции метро «Курская». Очевидцы рассказали о ребенке полицейскому, оперативно найти родителей мальчика не удалось.

Ребенку примерно полтора-два года. Мальчик одет в комбинезон серого цвета и черную шапку.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее, 12 февраля, в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве нашли ребенка, которому на вид 2–3 месяца. Женщина, оставившая малыша, попала на камеры видеонаблюдения. Правоохранители начали ее розыск.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности».

Спустя два дня жительницу Узбекистана, бросившую новорожденного, арестовали на месяц и 28 суток. По заявлению женщины, у нее не было молока и средств, чтобы прокормить сына. Она также добавила, что хотела отдать ребенка в роддом или детский дом, однако там его не приняли, поэтому молодая мать оставила сына возле метро, чтобы его заметили и забрали.