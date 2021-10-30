«Локомотив» одержал победу в матче с «Нижним Новгородом»

Московский футбольный клуб «Локомотив» в субботу, 30 октября, одолел команду «Нижнего Новгорода» в матче 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

На 31-й минуте гол забил полузащитник нижегородцев Илья Берковский, а уже на 38-й Рифат Жемалетдинов сравнял результат. Однако решающим стал мяч Ивана Миладиновича, который в уже в компенсированное время отличился автоголом.

В настоящий момент «Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на второе место. У «Нижнего Новгорода» 14 очков и 11-е место, добавляет «Спорт-Экспресс».

Также в матче 13-го тура РПЛ отличились «Крылья Советов», которые обыграли «Краснодар» со счетом 1:0. Гол на 43-й минуте встречи забил Владислав Сарвели.

Ранее в этот день казанский «Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте забил Михаил Костюков.

29 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в 13-м туре чемпионата России. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу петербургской команды. Во время матча Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

До этого, 24 октября, состоялся разгромный для московского «Спартака» матч с «Зенитом» в рамках 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Этот проигрыш москвичей стал крупнейшим в чемпионатах страны.