«Рубин» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в 13-м туре «Тинькофф РПЛ»

Казанский «Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Встреча прошла 30 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», отмечает «Спорт-Экспресс». Единственный мяч на 91-й минуте забил Михаил Костюков.

Таким образом, нынешние подопечные Леонида Слуцкого прервали пятиматчевую серию без побед. В свою очередь, для армейцев прервалась беспроигрышная серия из шести игр.

Примечательно, что «Рубин» под руководством Слуцкого ни разу не проигрывал ЦСКА — команде, которую специалист возглавлял с 2009 по 2016 год. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России (2011, 2013), чемпионат страны (2013, 2014, 2016), Суперкубок России (2013, 2014), вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов (2010).

Сам тренер после победы казанцев отметил, что любит ЦСКА и дружит с главным тренером команды Алексеем Березуцким.

Благодаря победе «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, на счету казанцев 19 очков в 13 матчах. ЦСКА занимает третью строчку с 23 очками.

Накануне сообщалось, что «Зенит» обыграл московское «Динамо» в 13-м туре чемпионата России. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу петербургской команды.