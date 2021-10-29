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«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ

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Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл московский «Динамо» в матче 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Об этом сообщает в пятницу, 29 октября, «Спорт-Экспресс».

Счет на 8-й минуте встречи открыл полузащитник Клаудиньо. Футболист забил гол после того, как мяч отскочил к нему от игрока «Динамо» Ивана Ордеца.

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Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Зенита». Отличились Маркус Вендел (66-я минута), Артем Дзюба (69-я минута) и Ярослав Ракицкий (85-я минута).

В составе «Динамо» гол забил Даниил Фомин (56-я минута).

Во время матча Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

До этого, 24 октября, состоялся разгромный для московского «Спартака» матч с «Зенитом» в рамках 12-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги». «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Этот проигрыш москвичей стал крупнейшим в чемпионатах страны.

Заядлый болельщик «Зенита», заслуженный артист России Михаил Боярский посочувствовал болельщикам и команде «Спартак» из-за пережитого «позора». По его предположениям, после такого удара красно-белые смогут прийти в себя только через десятилетия.

Экс-игрок сборной России по футболу Роман Широков в комментарии поражения красно-белых заявил, что команда, «которая на что-то претендует, не имеет права рассыпаться», а московские футболисты рассыпались после первого гола.

Ветеран футбола, советский и российский защитник и нападающий, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев заявил, что случайные игроки в обороне — это невидаль и безобразие. Футболистов без умения отнимать мячи в обороне быть не должно, уверен он.

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