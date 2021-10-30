Сильный взрыв прогремел вблизи аэропорта в йеменском Адене

Мощный взрыв прогремел около аэропорта города Аден (Йемен), есть жертвы, сообщает 30 октября Reuters.

Подробности произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль. Число погибших и пострадавших устанавливается. По поступающей информации, взрывное устройство было приведено в действие у внешних ворот аэропорта.

26 августа в афганском Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. По данным американской стороны, к терактам причастны террористы-смертники из ИГ (организация запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто.

По последним данным, погибли в результате двух атак порядка 200 человек.