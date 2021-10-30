Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова, умершего на 90-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в субботу, 30 октября, сообщила его вдова Татьяна.

Дата прощания с народным артистом СССР пока не установлена.

О его смерти стало известно ранее в субботу. Телеведущий скончался на 90-м году жизни. По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей.

Как рассказала диктор Анна Шатилова, ее коллега с 10 сентября находился в городской клинической больнице им. С.П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее пациент скончался в медучреждении от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Кириллова. По его словам, диктор был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме соболезнований подчеркнула, что смерть Кириллова стала невосполнимой потерей для отечественной культуры и всех граждан страны. Она отметила педагогическую работу Кириллова, его талант делиться мастерством с молодежью.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года в семье военного инженера. его мать была библиотекарем на крупном автозаводе. Мечтал работать в кино, даже поступил во ВГИК, но в силу сложившихся обстоятельств после первого курса ушел в знаменитую «Щепку».

Ведущий более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м. Он вел прямые трансляции парадов Победы 9 мая.

Диктор получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.