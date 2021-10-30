Прямой эфир
Общество
В России зафиксирован суточный максимум случаев COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова
Армия
ВМФ РФ установил слежение за вошедшим в Черное море эсминцем США «Портер»
Общество
Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации
Мир
СК проверяет информацию о захвате в плен 37 россиян в Донбассе
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Мир
Названа цена российского газа для Молдавии
Культура
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»
Мир
Путин указал на совпадение позиций РФ и G20 по вопросам пандемии и экономики
Мир
Политолог назвал цель учений США и НАТО в Черном море

Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной на ЧМ

Винер-Усманова о выступлении Дины Авериной: «Все разговоры теперь останутся в области преданий»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

30 октября россиянка вышла в лидеры в индивидуальном многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Драма на ленте: как Дина Аверина не смогла догнать Евгению Канаеву
Серебряный призер Игр в Токио выиграла уже три золота на ЧМ, но вновь столкнулась с неоднозначным судейством

«Соревнования удались, самая главная медаль — в многоборье. Все разговоры, которые были до этого, теперь останутся в области преданий. Теперь они неуместны ни прессе, никому. Многие сомневались в наших девочках, теперь могут не сомневаться! Мы добились! Как я психологически пережила этот чемпионат мира? Никому не пожелаю таких переживаний», — сказала Винер-Усманова «Спорт-Экспрессу».

Сама же спортсменка поделилась радостью от того, что ей удалось побить рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ по художественной гимнастике.

«Она наш кумир с детства, я всегда хотела на нее равняться, у меня это получилось, я счастлива», — сказала гимнастка ТАСС.

В ходе выступления 30 октября Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем. Спортсменка набрала 108,400 балла.

29 октября сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете ЧМ в Японии. Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева и Ангелина Шкатова стали лидерами в групповом многоборье, также их баллы принесли сборной первенство в командном турнире.

7 августа на Олимпиаде в Токио Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья была подвергнута критике. Винер-Усманова заявляла, что судейство было вопиющей несправедливостью.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021