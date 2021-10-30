Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной на ЧМ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

30 октября россиянка вышла в лидеры в индивидуальном многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

«Соревнования удались, самая главная медаль — в многоборье. Все разговоры, которые были до этого, теперь останутся в области преданий. Теперь они неуместны ни прессе, никому. Многие сомневались в наших девочках, теперь могут не сомневаться! Мы добились! Как я психологически пережила этот чемпионат мира? Никому не пожелаю таких переживаний», — сказала Винер-Усманова «Спорт-Экспрессу».

Сама же спортсменка поделилась радостью от того, что ей удалось побить рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ по художественной гимнастике.

«Она наш кумир с детства, я всегда хотела на нее равняться, у меня это получилось, я счастлива», — сказала гимнастка ТАСС.

В ходе выступления 30 октября Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем. Спортсменка набрала 108,400 балла.

29 октября сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете ЧМ в Японии. Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева и Ангелина Шкатова стали лидерами в групповом многоборье, также их баллы принесли сборной первенство в командном турнире.

7 августа на Олимпиаде в Токио Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья была подвергнута критике. Винер-Усманова заявляла, что судейство было вопиющей несправедливостью.