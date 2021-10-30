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Испытания ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в ноябре

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Испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в ноябре и будут проходить до конца 2021 года. Об этом сообщил 30 октября ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник.

Отмечается, что пуски будут выполнены с фрегата «Адмирал Горшков».

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«Государственные испытания «Циркона» начнутся в ноябре и продолжатся в декабре 2021 года», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, планируется совершить пять пусков по морским и береговым целям, и в случае успешного исхода испытаний будет принято решение о принятии «Циркона» на вооружение армии как ударное оружие для надводных кораблей.

4 октября были завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о том, что в рамках программы испытаний выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск» (атомной подводной лодки проекта 885/885М). По его словам, в ходе испытаний были подтверждены все характеристики ракеты.

В Минобороны уточнили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, а испытания были признаны успешными.

Военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» отметил, что пуск ракеты «Циркон» с подводной лодки указывает на ее универсальность, так как она может применяться как кораблями, так и субмаринами.

29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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