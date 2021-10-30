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В NASA оценили влияние вспышки на Солнце для запуска Crew Dragon-3

NASA: вспышка на Солнце не повлияет на запуск Crew Dragon-3 к МКС
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем SpaceX Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится в штатном режиме, недавняя мощная вспышка на Солнце не повлияла на планы. Об этом 29 октября заявила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

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«Мы следили за ситуацией, наши специалисты из программы МКС отслеживали происходящее вместе с сотрудниками из SpaceX. В ходе совместного наблюдения мы не выявили каких-либо проблем ни с ракетой миссии, ни с другими аппаратами, находящимися на Земле», — сообщила Людерс на пресс-конференции.

Запуск миссии к МКС состоится 31 октября со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Стыковка корабля со станцией планируется 1 ноября.

В состав экипажа входят астронавты NASA Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер. Они проведут на МКС около шести месяцев.

28 октября ученые зафиксировали на Солнце вспышку максимального класса Х. Процесс сильного рентгеновского излучения солнца начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту. Индекс активности вспышек на звезде повысили до оранжевого уровня.

На следующий день в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН рассказали, что в сторону Земли движется облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности, которое с 30 октября вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури.

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