Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, живущая в Буэнос-Айресе, получит российский паспорт в скором времени. Об этом 29 октября сообщили в посольстве РФ в Аргентине.

«В ближайшее время планируется церемония вручения российского паспорта Наталии Орейро», — говорится в сообщении.

25 октября президент России Владимир Путин присвоил артистке гражданство страны.

В июне 2020 года Наталия Орейро рассказала, что подала документы на получение российского гражданства. По словам актрисы, всё началось с шутки в одной из российских программ, вышедшей в эфир в марте прошлого года. Ведущий сказал Орейро, что она «самая русская среди иностранок», на что та согласилась и заявила, что ей «только остается, чтобы Путин выдал российский паспорт».

12 июня она поздравила с Днем России граждан страны. Видеопоздравление звезды разместили в Twitter посольства РФ в Аргентине.

Мировую известность Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Она также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».