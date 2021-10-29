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В Кремле прокомментировали заявление США о притеснении СМИ в России

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Россия не намерена ни с кем обсуждать вопросы внутреннего законодательства страны. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление, которое днем ранее распространил Госдепартамент США от имени Вашингтона и его ближайших союзников. В документе говорится о том, что в России якобы происходит притеснение «независимых журналистов и СМИ».

«Мы не готовы прислушиваться к такой критике. Речь идет о нашем внутреннем законодательстве. Мы не намерены ни с кем его обсуждать», — подчеркнул представитель Кремля.

В заявлении Госдепа, в частности, упоминается российский закон о СМИ-иноагентах. Документ подписали представители Франции, Германии, Великобритании, Австралии, Канады, Чехии, Дании, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении и Украины.

«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека и обеспечить свободу СМИ и безопасность для журналистов», — подчеркивается в заявлении.

21 октября президент России Владимир Путин указал на то, что в России нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. Также российский лидер согласился, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

В конце сентября Песков подчеркивал, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Представитель Кремля уточнял, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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