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Температура в ноябре на большей части России будет выше нормы

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В ноябре температура воздуха по всей территории России ожидается выше нормы, за исключением нескольких регионов, где столбики термометров покажут цифры в пределах нормы. Об этом в пятницу «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Выше нормы температура будет почти на всей европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии», — цитирует его агентство в пятницу, 29 октября.

По словам метеоролога, температура воздуха около нормы будет в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области (Средняя Сибирь), а также в Кемеровской и Томской областях, на Камчатке и Чукотке.

Вильфанд добавил, что на 90% территории страны ожидается выпадение осадков около нормы, дефицитным в этом плане месяц станет для севера Приволжского федерального округа, Свердловской области, а также Чукотки и Камчатки. А вот в Хакасии, на Таймыре и юге Иркутской области прогнозируется избыток осадков, заключил специалист.

28 октября ученые заявили о том, что из-за критически высокой температуры в некоторых частях планеты и, как следствие, глобального потепления на Земле в скором времени невозможно будет жить. По словам эксперта по климату Зика Хаусфазера, температура в Долине Смерти в Калифорнии летом 2021 года достигла самого высокого показателя в 54,4 градуса по Цельсию. От жары страдают и жители Индии.

12 октября ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что температура в Москве с 1780 года выросла на 2,4 градуса, зимы и весны стали теплее.

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