Ученые предупредили о приближении невыносимой жары

Ученые предупредили, что на Земле в скором времени невозможно будет жить из-за повышения температур в результате глобального потепления. Об этом 28 октября сообщается на Phys.org.

Специалисты отметили, что критически высокая температура уже поднимается в некоторых частях планеты. Так, по словам эксперта по климату Зика Хаусфазера, температура в Долине Смерти в Калифорнии летом 2021 года достигла 54,4 градусов по Цельсию. Это самый высокий зарегистрированный показатель. Также от жары страдают жители Индии.

Ученые подчеркнули, что бездействие приведет к ухудшению ситуации и в других регионах, а также к учащению возникновения экстремальных явлений, таких как засухи, лесные пожары, штормы и наводнения.

«Наводнение приведет к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся», — сказал директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

Эксперты добавили, что в случае повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет.

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