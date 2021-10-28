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Ученые предупредили о приближении невыносимой жары

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Ученые предупредили, что на Земле в скором времени невозможно будет жить из-за повышения температур в результате глобального потепления. Об этом 28 октября сообщается на Phys.org.

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Специалисты отметили, что критически высокая температура уже поднимается в некоторых частях планеты. Так, по словам эксперта по климату Зика Хаусфазера, температура в Долине Смерти в Калифорнии летом 2021 года достигла 54,4 градусов по Цельсию. Это самый высокий зарегистрированный показатель. Также от жары страдают жители Индии.

Ученые подчеркнули, что бездействие приведет к ухудшению ситуации и в других регионах, а также к учащению возникновения экстремальных явлений, таких как засухи, лесные пожары, штормы и наводнения.

«Наводнение приведет к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся», — сказал директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

Эксперты добавили, что в случае повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет.

12 октября ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что температура в Москве с 1780 года выросла на 2,4 градуса, зимы и весны стали теплее, в то время как средние температуры лета и осени не сильно изменились.

5 октября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) Организации Объединенных Наций предрекла человечеству водный кризис. Ранее, 24 сентября, ученые описали возможный сценарий гибели человечества на Земле. По их данным, Земля может стать непригодной для жизни людей через 500 лет.

16 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России с 2022 года будут использовать новые климатические нормы для оценки аномальности погоды. По его словам, обновление климатических норм покажет, где интенсивней меняется климат, как меняется сезонность и многое другое.

Ранее, 15 июля, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский сказал «Известиям», что температура воздуха с годами будет расти. Он также отметил, что аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться.

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