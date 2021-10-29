Верховная рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве Украины

Верховная рада Украины в понедельник, 1 ноября, на заседании парламентской партии рассмотрит кадровые изменения в кабинете министров. Об этом изданию «Укринформ сообщила 28 октября замглавы пропрезидентской фракции в парламенте «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Мы планируем в понедельник вечером заседание фракции, где обсудим кадровые вопросы и повестку дня на неделю. Завтра [29 октября] состоится заседание руководства и глав комитетов, на котором будут предварительно рассматриваться возможные кадровые изменения в кабмине», — отметила она.

Ожидается, что смена руководителей может коснуться пяти министерств. Все кандидаты на замену практически определены. Об этом сообщила депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галины Янченко в своем Telegram-канале. Она отметила, что ожидается представление кандидатов на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности страны, которым сейчас является Олег Уруский.

Агентству УНИАН Янченко пояснила, что замены будут и в министерстве оккупированных территорий, министерстве обороны, министерстве экологии и министерстве экономики.

«По министерству оккупированных территорий и министерству обороны — там будет легкая, скажем так, замена: [вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей] Резников идет на министерство обороны, а на министерство оккупированных территорий сейчас рассматривается [народный депутат Ирина] Верещук. И на министерство экономики рассматривается [заместитель руководителя офиса президента Украины] Юлия Свириденко», — уточнила она.

Пост министра экологии может занять действующий замминистра Руслан Стрелец.

7 октября Верховная рада Украины отправила спикера парламента Дмитрия Разумкова в отставку. Вместо него фракция «Слуга народа» выдвинула на пост спикера парламента Руслана Стефанчука.

Как указывал президент Украины Владимир Зеленский, Разумков перестал быть членом команды партии «Слуга нарда» и ведет свою собственную политическую жизнь.