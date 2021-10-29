Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Ноябрь начнется с нерабочих дней для части россиян — официально они будут продолжаться с 30 октября по 7 ноября, но регионы могут продлевать их сроки в зависимости от эпидемиологической ситуации . Одновременно будут действовать ограничения на работу предприятий сферы торговли и услуг . Предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших сфер смогут получить гранты, чтобы частично компенсировать расходы на зарплаты в эти дни. Кроме того, в ноябре отдельным категориям пенсионеров повысят размер пенсионных выплат, а защитникам блокадного Ленинграда должны поступить единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей . Подробнее об этих и других предстоящих нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Нерабочие дни

Первая неделя месяца для многих россиян будет нерабочей. Официально выходными с сохранением заработной платы объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы могут продлевать срок каникул по своему усмотрению в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Введенные в эти дни ограничения в разных регионах также могут отличаться.

В Москве , где в конце октября был зафиксирован максимальный прирост заболевших с начала июля (около 6,8 тыс. человек) нерабочими объявлены дни с 28 октября . В это время не будут работать предприятия сферы торговли и услуг, за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек , спортивные и развлекательные организации. Предприятия общепита смогут работать только навынос.

Музеи и театры продолжать работать, но будут пускать посетителей только по QR-кодам.

Что изменится в жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Похожие ограничения введены на это время в Санкт-Петербурге — в том числе для того, чтобы избежать притока туристов из столицы и других регионов. В некоторых субъектах вводится ограничение на работу точек общественного питания до 23:00.

Школы и детские сады в это время также отправляются на каникулы — во многих учебных заведениях их объявили еще на последней неделе октября .

Представители федеральных ведомств поясняют, что ограничения были введены, для того чтобы разорвать цепочку заражений коронавирусом, при этом настаивают, что введенные ограничения не являются локдауном.

— Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, всё. Всё, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса], — заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, что в четверг, 28 октября, число заболевших по всей стране впервые превысило 40 тыс. человек за сутки. Это максимум с начала пандемии. Рост заболеваемости отмечался непрерывно с середины октября.

Будут ли сняты введенные ограничения после окончания «каникул», зависит от ситуации с заболеваемостью. Власти Москвы ранее объявили, что заблокируют транспортные карты для граждан пожилого возраста вплоть до февраля следующего года.

Выплаты бизнесу

Одновременно в правительстве приняли решение компенсировать часть затрат предприятиям малого и среднего бизнеса , работающим в наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях .

Это, в частности, предприятия спорта, общепита, гостиничного бизнеса, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры и ряда других отраслей.

Они смогут получить грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого своего работника . Об этом стало известно в конце октября.

Что изменится в жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Напомним, что федеральный МРОТ в этом году составляет 12,7 тыс. рублей, однако может отличаться от региона к региону из-за надбавок со стороны региональных властей.

— Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период. Прежде всего тех, которые работают с населением напрямую, — ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти рассчитывают, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям часть выручки и поддержать около 3 млн человек. В общей сложности на это планируют направить около 38,5 млрд рублей.

Подавать заявки на получение гранта бизнес и НКО смогут с 1 ноября. Поступать денежные средства начнут с 15 ноября . Выплаты будут продолжаться до конца декабря этого года.

Прибавка пенсионерам и выплаты блокадникам

Граждане 80 лет и старше с начала месяца будут получать двойной размер страховой выплаты по старости — с учетом повышения сумма составит около 12 тыс. рублей в месяц .

Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре выплатят по 50 тыс. рублей . Напомним, решение о единоразовой денежной выплате было принято в сентябре этого года. Оно приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой снабжался город. Она была открыта 22 ноября 1941 года.

Всего федеральную выплату должны получить более 75 тыс. человек вне зависимости от текущего места проживания . На эти цели направят 4 млрд руб. Выплаты должны завершиться к 22 ноября, когда будет отмечаться годовщина открытия Дороги жизни. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако на федеральные деньги официально не могут рассчитывать те, кто прожил в осажденном городе менее четырех месяцев, — по закону, они не имеют статуса федеральных льготников.

Жителям Петербурга, жившим в блокадном Ленинграде, но не попавшим в число федеральных льготников, аналогичную сумму выплатят за счет бюджета города — об этом в октябре заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, с ноября проиндексируют пенсии отдельным категориям граждан. В частности, повысятся выплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и отдельным сотрудникам сферы угольной промышленности . Сумма повышения зависит от среднемесячной зарплаты и стажа граждан.

Новый прививочный сертификат

С 8 ноября в России начнет действовать новая единая форма сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19 .

Соответствующий приказ Минздрав опубликовал во второй половине октября.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сертификат будет автоматически формироваться в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода.

Предполагается, что новый единый формат документа позволит сократить число случаев мошенничества с сертификатами о вакцинации . Сертификаты, полученные гражданами ранее, будут автоматически преобразованы на портале «Госуслуги».

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