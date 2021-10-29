Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Ноябрь начнется с нерабочих дней для части россиян — официально они будут продолжаться с 30 октября по 7 ноября, но регионы могут продлевать их сроки в зависимости от эпидемиологической ситуации. Одновременно будут действовать ограничения на работу предприятий сферы торговли и услуг. Предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших сфер смогут получить гранты, чтобы частично компенсировать расходы на зарплаты в эти дни. Кроме того, в ноябре отдельным категориям пенсионеров повысят размер пенсионных выплат, а защитникам блокадного Ленинграда должны поступить единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Подробнее об этих и других предстоящих нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».
Нерабочие дни
Первая неделя месяца для многих россиян будет нерабочей. Официально выходными с сохранением заработной платы объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы могут продлевать срок каникул по своему усмотрению в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Введенные в эти дни ограничения в разных регионах также могут отличаться.
В Москве, где в конце октября был зафиксирован максимальный прирост заболевших с начала июля (около 6,8 тыс. человек) нерабочими объявлены дни с 28 октября. В это время не будут работать предприятия сферы торговли и услуг, за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек, спортивные и развлекательные организации. Предприятия общепита смогут работать только навынос.
Музеи и театры продолжать работать, но будут пускать посетителей только по QR-кодам.
Похожие ограничения введены на это время в Санкт-Петербурге — в том числе для того, чтобы избежать притока туристов из столицы и других регионов. В некоторых субъектах вводится ограничение на работу точек общественного питания до 23:00.
Школы и детские сады в это время также отправляются на каникулы — во многих учебных заведениях их объявили еще на последней неделе октября.
Представители федеральных ведомств поясняют, что ограничения были введены, для того чтобы разорвать цепочку заражений коронавирусом, при этом настаивают, что введенные ограничения не являются локдауном.
— Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, всё. Всё, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса], — заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Напомним, что в четверг, 28 октября, число заболевших по всей стране впервые превысило 40 тыс. человек за сутки. Это максимум с начала пандемии. Рост заболеваемости отмечался непрерывно с середины октября.
Будут ли сняты введенные ограничения после окончания «каникул», зависит от ситуации с заболеваемостью. Власти Москвы ранее объявили, что заблокируют транспортные карты для граждан пожилого возраста вплоть до февраля следующего года.
Выплаты бизнесу
Одновременно в правительстве приняли решение компенсировать часть затрат предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях.
Это, в частности, предприятия спорта, общепита, гостиничного бизнеса, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры и ряда других отраслей.
Они смогут получить грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого своего работника. Об этом стало известно в конце октября.
Напомним, что федеральный МРОТ в этом году составляет 12,7 тыс. рублей, однако может отличаться от региона к региону из-за надбавок со стороны региональных властей.
— Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период. Прежде всего тех, которые работают с населением напрямую, — ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Власти рассчитывают, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям часть выручки и поддержать около 3 млн человек. В общей сложности на это планируют направить около 38,5 млрд рублей.
Подавать заявки на получение гранта бизнес и НКО смогут с 1 ноября. Поступать денежные средства начнут с 15 ноября. Выплаты будут продолжаться до конца декабря этого года.
Прибавка пенсионерам и выплаты блокадникам
Граждане 80 лет и старше с начала месяца будут получать двойной размер страховой выплаты по старости — с учетом повышения сумма составит около 12 тыс. рублей в месяц.
Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре выплатят по 50 тыс. рублей. Напомним, решение о единоразовой денежной выплате было принято в сентябре этого года. Оно приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой снабжался город. Она была открыта 22 ноября 1941 года.
Всего федеральную выплату должны получить более 75 тыс. человек вне зависимости от текущего места проживания. На эти цели направят 4 млрд руб. Выплаты должны завершиться к 22 ноября, когда будет отмечаться годовщина открытия Дороги жизни. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Однако на федеральные деньги официально не могут рассчитывать те, кто прожил в осажденном городе менее четырех месяцев, — по закону, они не имеют статуса федеральных льготников.
Жителям Петербурга, жившим в блокадном Ленинграде, но не попавшим в число федеральных льготников, аналогичную сумму выплатят за счет бюджета города — об этом в октябре заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Кроме того, с ноября проиндексируют пенсии отдельным категориям граждан. В частности, повысятся выплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и отдельным сотрудникам сферы угольной промышленности. Сумма повышения зависит от среднемесячной зарплаты и стажа граждан.
Новый прививочный сертификат
С 8 ноября в России начнет действовать новая единая форма сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19.
Соответствующий приказ Минздрав опубликовал во второй половине октября.
Сертификат будет автоматически формироваться в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода.
Предполагается, что новый единый формат документа позволит сократить число случаев мошенничества с сертификатами о вакцинации. Сертификаты, полученные гражданами ранее, будут автоматически преобразованы на портале «Госуслуги».
Возобновление авиаперелетов
Несмотря на сложную ситуацию с распространением COVID-19, ожидается, что с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с отдельными странами. Пока в этом списке — Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд, Багамы, Австрия, Швейцария, Финляндия и ОАЭ.