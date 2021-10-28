Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге возросло до 16

В результате столкновения трамваев в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Пострадали 16 человек, детей среди них нет», — заявили в комитете.

Отмечается, что на месте работают 12 бригад скорой помощи. По данным комитета, состояние пострадавших оценивается, предварительно, как средней тяжести.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух трамваев, ехавших по маршруту 25 и 43. По предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у одного из водителей. Тогда сообщалось о 12 пострадавших.