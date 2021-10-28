Трамваи столкнулись в Петербурге из-за сердечного приступа у водителя

В Санкт-Петербурге утром 28 октября на Бухарестской улице произошло ДТП с участием двух трамваев, ехавших по маршруту 25 и 43. По предварительным данным причиной аварии стал сердечный приступ у одного из водителей.

«Пострадавшим оказывается медицинская помощь, по предварительным данным, речь идет о легких травмах и ушибах. Причину случая будет выяснять специальная комиссия. Горэлектротранс заинтересован в оперативном и предметном расследовании обстоятельств ДТП», — сообщили в Горэлектротрансе Санкт-Петербурга.

В результате происшествия пострадали 12 человек, сообщает РЕН ТВ.

После ДТП трамвайное движение на участке отведено.

Ранее, 8 октября, массовая авария с участием трамвая произошла в Ульяновске неподалеку от Инзенского моста. О пострадавших не сообщалось.