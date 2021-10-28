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Минэк разрабатывает законопроект о новом инвестиционном механизме

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Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами готовит законопроект о создании и запуске новой схемы привлечения инвестиций с помощью SPAC-компаний, которая должна упростить выход на биржу для непубличных фирм, сообщили «Известиям» в министерстве. Нововведение избавит их от лишних издержек на листинг и облегчит поиск источников финансирования, рассчитывают в Минэке.

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В ведомстве отметили, что механизм SPAC позволит привлекать средства инвесторов в перспективные компании благодаря размещению акций или цифровых активов специально созданной проектной компании (SPV). Согласно совместной дорожной карте кабмина и ЦБ по финансированию инвестиций (есть в распоряжении «Известий»), целью SPAC является инвестирование в акции перспективных компаний по усмотрению оригинатора, которым, как правило, выступает успешный инвестор с деловой репутацией. SPAC-компании (SPV в российских документах) будут обязаны хранить привлеченные средства на эксроу-счетах, вкладывать в них средства смогут только квалифицированные инвесторы, следует из планов властей. Кроме того, предполагается установить максимальную стоимость одной акции SPV, а также срок существования таких технических фирм.

Заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэка Алексей Минаев в беседе с «Известиями» уточнил, что ведомство сформировало свои предложения на основе американского опыта и уже направило их в Минфин, но его реакции или альтернативных предложений пока не последовало. В Минфине в свою очередь «Известиям» подтвердили, что вопрос регулирования SPAC-компаний обсуждается.

Воспользоваться нововведением смогут прежде всего начинающие IT-компании, но SPAC может стать отличным инструментом для всех фирм, так как существенно снижает затраты на привлечение капитала и позволяет получить финансирование относительно небольшим организациям, полагает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. Однако, для розничных инвесторов вложения в SPAC-компании похожи на покупку «кота в мешке» из-за более высокого риска по сравнению с традиционным механизмом IPO, предупредил в свою очередь аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

РаSPACовка инвестиций: власти хотят упростить компаниям выход на биржу

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