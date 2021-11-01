«В прошлом году произошла настоящая реинкарнация ИСЖ»

В ноябре у клиентов Сбербанка появится возможность делать микроинвестиции: планируется запустить продукт, позволяющий вкладываться в фондовый рынок от 100 рублей. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший вице-президент — руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. Она также поделилась планами по сокращению сроков ситуативного страхования: например, полис от несчастных случаев можно будет оформить всего на несколько часов. Кроме того, топ-менеджер рассказала о первых итогах тестирования инвесторов, реинкарнации рынка инвестиционного страхования жизни и возможностях развития бизнеса НПФ.

Инвестиционная квалификация

— Одно из наиболее значимых изменений на рынке частных инвестиций в 2021 году — введение тестов для неквалифицированных инвесторов. Как скажется на рынке разделение инвесторов на квалов и неквалов?

— Действительно, с 1 октября неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать некоторые сложные продукты. Но здесь надо сделать важное уточнение. Успешное прохождение тестирования, которое сейчас введено, не даёт человеку статуса квалифицированного инвестора. Оно лишь позволяет ему получить доступ к некоторым сложным продуктам. Проще говоря, раньше он мог покупать только акции, облигации и открытые ПИФы, а теперь сможет покупать и ЗПИФы для неквалифицированных инвесторов. Однако, например, ЗПИФы для квалифицированных инвесторов он всё равно не сможет приобрести, даже пройдя тестирование: для этого потребуется статус квалифицированного инвестора, который подразумевает выполнение требования по объёму портфеля, опыту работы на рынке ценных бумаг либо профильному образованию.

Мы поддерживаем ограничение продаж сложных и структурных продуктов неопытным инвесторам, ведь это поможет новичкам сформировать правильные ожидания от инвестирования.

— Ваши клиенты сталкиваются с какими-либо трудностями при прохождении тестирования?

— Это простой тест, люди обычно легко его проходят, так что тестирование не стало барьером для доступа к инвестиционным инструментам, к тому же такая практика используется на всех развитых рынках. Я думаю, что система тестирования будет развиваться, мы обсуждаем эту тему с регулятором.

— Какие изменения могут быть внедрены?

— Может быть расширена линейка продуктов, предлагаемых инвесторам, успешно прошедшим тест. Мы ожидаем, что будет введено тестирование при продаже сложных инвестиционных страховых полисов. Мы уже начали проверять уровень знаний инвесторов при продаже ИСЖ. Когда это будет принято на законодательном уровне, важно, чтобы процедура тестирования по любым инвестиционным продуктам была идентична практике продаж брокерских продуктов.

— Как в 2021 году изменился портрет вашего среднестатистического инвестора?

— Клиенты становятся моложе, у них появляется запрос на персонифицированные инвестиционные предложения. Но главный тренд — это переход «в цифру». По продуктам доверительного управления доля привлечений в онлайне в 2020 году была 18%, а в этом — уже 28%. Мы покрыли консультации по большинству продуктов голосовым ассистентом: теперь о них можно узнать прямо в «Сбербанк Онлайн» у виртуальных ассистентов Сбера. Более того, голосом можно приобрести пай в ПИФе. Первые сделки уже прошли. В следующем году увеличим количество инвестпродуктов, которые можно будет купить голосом.

— Сбербанк планировал запустить возможность делать микроинвестиции — вкладывать небольшие суммы по аналогии с таким инструментом, как «Копилка». Когда планируется появление такого сервиса?

— В ноябре мы запустим в «Сбербанк Онлайн» инвестиционную копилку на основе ПИФов. В неё можно будет вложиться от 100 рублей. В следующем году в приложение добавится возможность инвестировать через инвесткопилку в биржевые фонды. Это перспективный инструмент вовлечения клиентов в сбережения и инвестиции.

— В первом квартале 2021-го Сбербанк предложил клиентам стратегию доверительного управления, построенную на ответственных инвестициях. Проявляют ли россияне интерес к «зелёному» инвестированию?

— БПИФ «Ответственные инвестиции» мы запустили в феврале этого года. Объём средств под его управлением уже составляет 1,5 млрд рублей, а число пайщиков превысило 14 тыс. О «зелёной» повестке сейчас много говорят, спрос на неё появляется. Зачастую новые сложные продукты приживаются сначала в сегменте Private Banking, а потом масштабируются на другие сегменты. Кстати, недавно отечественный ПИФ впервые получил ESG-рейтинг от аккредитованного агентства — это наш ОПИФ «Добрыня Никитич».

— Какие новые инвестиционные продукты вы планируете запускать в ближайшее время?

— У нас в планах запустить новый фонд для венчурных инвестиций (pre-IPO фонд), а также стратегию доверительного управления на китайский рынок. Она должна появиться уже до конца 2021 года. Этот рынок интересует клиентов, мы видим запрос на такие инструменты. Мне кажется, что в ближайшее время захотят инвестировать и в Индию. Также мы планируем запустить несколько новых биржевых фондов — на финтех-компании и исламские инвестиции..

Перерождение страхования

— В начале 2021-го Сбер запустил страхование по подписке. Пользуется ли популярностью этот продукт?

— Действительно, в феврале 2021 года появилась возможность оформить по подписке программу «Защита от травм», в апреле — программу страхования средств на счетах «Сбереги финансы», в июле — «Защиту дома». Активировать страховую защиту по всем трём программам можно на срок от одного месяца в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Мы отмечаем высокий интерес клиентов к такой модели потребления. В частности, 45% договоров по программе «Защита от травм», которые заключаются в онлайн-каналах, касаются именно подписки. Для «Сбереги финансы» и «Защиты дома» эти показатели составляют 32 и 24% соответственно.

— Вы планируете сокращать срок, на который можно оформить подписку?

— Мы продолжим двигаться в сторону ситуативного страхования. Хотим сделать доступным страхование, которое можно оформить всего на несколько дней, — это станет одним из фокусов нашей работы в 2022 году. Планируем также предлагать свои продукты в нужном контексте: например, человек оплатил картой Сбера кофе в аэропорту в ожидании вылета — мы предлагаем ему страхование отмены рейса, потери багажа.

— В октябре Сбер вышел на рынок ОСАГО. Как в вашей стратегии уживаются развитие собственного продукта и маркетплейса, где есть предложения разных компаний?

— Уверена, что ОСАГО станет одним из флагманских продуктов «СберСтрахования». Занять лидирующие позиции на этом рынке мы планируем в течение 2–3 лет. Наш основной канал продаж ОСАГО сегодня — банковский: купить полис можно в любом отделении Сбербанка, на сайте Сбера или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Кстати, приложение позволяет нам достучаться до огромной аудитории: 70 млн человек пользуются им хотя бы раз в месяц. При этом, если пользователю не понравится наш продукт, он сможет оформить полис у страховых компаний-партнёров, представленных на маркетплейсе, — и тогда мы получим комиссионное вознаграждение. Так что отказываться от работы на этой площадке мы не планируем и открыты к сотрудничеству.

— Какие ноу-хау в страховании вы планируете интегрировать?

— Мы хотим внедрить телематические системы в автостраховании. Это позволит гораздо оперативнее реагировать на происшествия и более гибко формировать тарифы, учитывая персональные особенности вождения.

Также мы планируем развивать страхование экологических рисков. Сегодня мы уже предлагаем продукты для всех сегментов бизнеса, но в дальнейшем будем более внимательно и глубоко анализировать возможные риски и формировать в зависимости от этого индивидуальные тарифы.

— В прошлом году в связи с пандемией рынок возлагал большие надежды на сегмент ДМС. «СберСтрахование», в частности, планировало продвигать этот продукт в сегменте МСП. Как поменялась конъюнктура в этом сегменте?

— Рынок ДМС в России примерно на 85% корпоративный и соответственно очень чувствителен к экономической ситуации: компании режут расходы на страховку.

Я верю в медстрахование, мы будем активно развивать это направление. Планируем плотно работать со «СберЗдоровьем» и внедрять в наши полисы ДМС телемедицину.

— Мы уже затрагивали тему ИСЖ. Это довольно дискуссионный продукт. Как вы с ним работаете с учётом низкого доверия граждан?

— Основная причина снижения доверия к ИСЖ заключается в том, что этот продукт продавался не тем клиентам. Он подходит клиентам, которым нужны его уникальные преимущества (юридические и налоговые привилегии, страховая защита и 100-процентная защита капитала), — и обычно это не массовые клиенты. С другой стороны, высокая комиссия агентов ограничивала доходность ИСЖ, что тоже сказалось на имидже продукта.

В прошлом году у нас произошла реинкарнация ИСЖ. Мы существенно снизили комиссию сети, и в итоге средняя доходность завершившихся полисов ИСЖ в 2021-м составила 9% годовых, а в отдельных стратегиях наблюдались двузначные годовые доходности. Весной этого года «СберСтрахование жизни» запустило новую программу, по которой предусмотрены регулярные выплаты купона. И уже летом мы произвели первые выплаты, причём условия для них сработали у 97% клиентов, которые инвестировали в этот продукт.

Клиенты, которые заинтересованы именно в этом продукте, точно есть, и мы продолжим создавать для них прозрачные продукты с понятными преимуществами.

— Как вы считаете, какие меры могли бы способствовать развитию негосударственного пенсионного обеспечения, стимулировать россиян самостоятельно заботиться о своём будущем?

— Чтобы сделать программы НПО более разнообразными, надёжными и привлекательными для граждан, необходимы поправки в законодательство. Это увеличение горизонта безубыточности программ до пяти лет (сегодня НПФ обязаны обеспечивать безубыточность своих портфелей на горизонте одного года, что существенно снижает возможности предлагать портфели с разными уровнями риска и ожидаемой доходности) и внедрение отдельного налогового вычета за вложения в пенсионные продукты. Мы ведём диалог с регулятором по этим направлениям.

— В этом году Сбер празднует 180-летие. Понятно, что дочерние компании блока «Управление благосостоянием» гораздо моложе, но всё-таки у вас есть клиенты, которые с вами уже долгие годы?

— Старше всего из наших дочерних компаний — «Сбер НПФ» и «Сбер Управление Активами»: обе преодолели 25-летний рубеж, у обеих есть клиенты, срок действия договоров которых равен возрасту этих компаний. «СберСтрахование жизни» в следующем году отпразднует десятилетие. У неё есть клиенты, которые попробовали все программы ИСЖ, предлагаемые с момента основания компании, и до сих пор инвестируют в новые продукты. По НСЖ много клиентов, которые копят с нами вдолгую — 30 и даже 50 лет.