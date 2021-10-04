Политолог Андрей Ермолаев предупредил жителей Украины о том, что, невзирая на заявления о «разграбленной» Украине, у нее по-прежнему есть несколько активов, которые она может потерять. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш» 4 октября.

По мнению Ермолаева, доставшееся от СССР наследство сделало Украину довольно богатой, что представляет интерес для международных корпораций. Он отметил, что имеется в виду неприватизированная инфраструктура, энергетика, отрасль машиностроения, оборонной промышленности, а кроме того, сама контролируемая государством территория. Именно в этих отраслях может произойти «главный грабеж».

«Эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения. На этом и сконцентрировано внимание этой власти», — отметил Ермолаев.

1 октября на Украине назвали ошибку президента страны Владимира Зеленского в отношениях c Россией. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Зеленский допустил ошибку, когда отказался заключить прямой контракт на поставки газа из РФ. По его словам, российские власти продолжают посылать сигналы о том, что соответствующее предложение еще в силе, однако украинский лидер их игнорирует.