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На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией

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Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, когда отказался заключить прямой контракт на поставки газа из России.

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По его словам, российские власти продолжают посылать сигналы о том, что соответствующее предложение еще в силе, однако украинский лидер их игнорирует.

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов. <...> В итоге за всё заплатит народ Украины», — сказал Мураев 30 сентября в эфире телеканала «НАШ».

Он уверен, что Киев примется срочно искать кредиторов для решения проблем, опасаясь уличных волнений на фоне повышений тарифов в стране.

При этом бывший парламентарий считает, что Зеленский в конечном итоге всё равно понесет ответственность за высокие цены на газ в стране.

29 сентября Мураев заявил о риске для Украины не пережить зиму без российского газа. Он напомнил, что в настоящее время страна вынуждена перекупать российский газ у Словакии по более высоким ценам.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль уверен, что если украинским властям не удастся договориться с Россией о поставках газа, то Киев будет вынужден переходить на дрова и солому.

В июле глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил «Известиям», что Россия готова обсуждать с Киевом вопросы газового транзита, однако эти переговоры должны идти на равных, а не с позиции силы или через шантаж, к которому прибегает украинское руководство.

Сейчас между Россией и Украиной действует соглашение о транзите сроком на пять лет — с 2020-го по 2024-й. Он предусматривает прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

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