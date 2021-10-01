На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, когда отказался заключить прямой контракт на поставки газа из России.

По его словам, российские власти продолжают посылать сигналы о том, что соответствующее предложение еще в силе, однако украинский лидер их игнорирует.

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов. <...> В итоге за всё заплатит народ Украины», — сказал Мураев 30 сентября в эфире телеканала «НАШ».

Он уверен, что Киев примется срочно искать кредиторов для решения проблем, опасаясь уличных волнений на фоне повышений тарифов в стране.

При этом бывший парламентарий считает, что Зеленский в конечном итоге всё равно понесет ответственность за высокие цены на газ в стране.

29 сентября Мураев заявил о риске для Украины не пережить зиму без российского газа. Он напомнил, что в настоящее время страна вынуждена перекупать российский газ у Словакии по более высоким ценам.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль уверен, что если украинским властям не удастся договориться с Россией о поставках газа, то Киев будет вынужден переходить на дрова и солому.

В июле глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил «Известиям», что Россия готова обсуждать с Киевом вопросы газового транзита, однако эти переговоры должны идти на равных, а не с позиции силы или через шантаж, к которому прибегает украинское руководство.

Сейчас между Россией и Украиной действует соглашение о транзите сроком на пять лет — с 2020-го по 2024-й. Он предусматривает прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.