МРТ подтвердило травму мышцы бедра у Головина

Полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб «Монако», пропустит октябрьские матчи сборной РФ. Проведенное футболисту МРТ-обследование подтвердило травму мышцы бедра, сообщает в понедельник, 4 октября, пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россиянин получил травму в игре против клуба «Бордо», после чего его заменили. Поединок закончился победой «Монако» (3:0). На футбольном поле россиянин забил гол и сделал голевую передачу, сообщает телеканал «Звезда».

На восстановление Головину потребуется около трех недель, что не позволит ему выйти на поле в ближайших матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, отмечает «Спорт-Экспресс».

В РФС напомнили, что такую же травму полузащитник получил месяц назад в игре сборных России с Кипра, передает НСН.

Ранее в этот день главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова вместо травмированного Головина, передает RT.

Ахметов уже прибыл в Новогорск для участия в подготовительном сборе национальной команды перед матчами со сборными Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

Также 4 октября стало известно, что хавбек «Химок» Денис Глушаков получил микротравму задней поверхности бедра, пишет «Спорт-Экспресс». Медицинский штаб сборной России примет решение о его участии в подготовке к матчам против Словении и Словакии, сообщает телеканал «360».

27 сентября Глушаков вошел в окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира по футболу – 2022.

21 сентября футболист Артем Дзюба заявил, что отказался от приглашения Карпина войти в состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, аргументировав это тем, что он пока не набрал оптимальную форму. При этом спортсмен подчеркнул, что принятое им решение вовсе не означает приостановку карьеры в национальной команде.

Сборная России лидирует в таблице группы H вместе с Хорватией: у обеих команд по 13 очков. Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре, он пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.