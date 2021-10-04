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Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
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Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу

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Полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова вызвали в сборную России по футболу. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС) 4 октября.

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«Так как в воскресенье (3 октября. — Ред.) в матче за «Монако» получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — приводятся в сообщении слова главного тренера сборной Валерия Карпина.

Ахметов уже прибыл в Новогорск для участия в подготовительном сборе национальной команды перед матчами со сборными Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

27 сентября ЦСКА обыграл «Нижний Новгород». На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов. Он забил в падении спиной. Ильзат Ахметов на 63-й минуте реализовал пенальти.

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