Бином «Венома»: установлен новый кассовый рекорд дебютного уикенда
Два минувших нерабочих дня отбросили на второе место космическую оперу Дени Вильнёва «Дюна», которая за полмесяца, казалось бы, прочно укоренилась на главной позиции топа проката. Виной всему — вышедший на экраны фантастический экшен «Веном-2» про отвратительного симбиота Венома — главного врага Человека-паука и инопланетного подселенца главного героя, журналиста Эдди Брока, которого играет Том Харди. Кроме того, «Веном-2» собрал за свои первые выходные весьма выдающуюся сумму в 999 млн рублей. Он уверенно оставил позади прежних рекордсменов постковидного периода по заработкам в премьерный уикенд — ту же «Дюну» (567 млн рублей) и ленту «Мортал Комбат», стартовавшую с 475,418 млн. Обогнал он даже «Последнего богатыря – 2», который вышел в нетипичное время — в новогодние праздники — и собрал тогда 605 млн рублей. «Известия» проанализировали ситуацию.
«Веном-2» атакует, «Дюна» уступает
«Веном-2» — первый в топе. По мнению аналитиков, практически достигнутый этим фильмом ошеломительный 1 млрд за первый уикенд не случаен. Как считает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, так проявился эффект отложенных ожиданий.
— Зрители, истосковавшиеся по большим студийным проектам, пришли в кино за качеством и знакомыми лицами, и поэтому даже «Дюна», до этого сработавшая феноменально, осталась позади, — отметила Ольга Зинякова в беседе с «Известиями».
Она подчеркнула, что у «Венома-2» — серьезная фанатская база, хороший маркетинг и имиджевый капитал, за счет которых он смог побить результат «Дюны». Кроме того, эксперт предположила, что у сиквела есть все шансы превзойти общую кассу первого фильма — «Венома» Рубена Фляйшера 2018 года:
— Том Харди и Вуди Харрельсон в главных ролях, комедийная составляющая, романтическая линия с Мишель Уильямс помогли привлечь даже ту аудиторию, которая не очень заинтересована в фильмах на основе комиксов.
Второе место в чарте — все же за «Дюной» Дени Вильнёва с Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком. Она стартовала с 567 млн рублей и в целом заработала 1,31 млрд. А ее сборы за третьи выходные в прокате составили 131 млн рублей.
Зрелищная киноэпопея стала одним из самых обсуждаемых фильмов постковидного времени. Помимо имени режиссера и блестящего актерского состава на популярность ленты работает и ее бэкграунд — это киновоплощение культового романа Фрэнка Герберта, известного по ряду не самых удачных — и тем не менее довольно популярных — попыток экранизаций большими мастерами, в том числе Дэвидом Линчем. А за 10 лет до выхода диско-буффонады Линча «Дюну» должен был снимать культовый Алехандро Ходоровский, но его идея провалилась. По книге и ее продолжениям, ко всему прочему, были созданы компьютерные игры. Так или иначе, прокатная судьба картины Дени Вильнёва вызывает самые оптимистические настроения у аналитиков.
— У «Дюны» вовсю работает «сарафан», — заметила Ольга Зинякова, — а поскольку проект потрясающий и рассчитанный на большой экран, фильм будет удерживаться в топе еще долгое время.
«Главный герой» не сдается
Тройку лидеров замыкает анимационный музыкальный и комедийный фильм «My Little Pony: Новое поколение». Сюжет про волшебных милых лошадок заработал 78 млн рублей в целом и 24 млн рублей за минувший уикенд. Четвертую, пятую и шестую позиции чарта уверенно удерживают полюбившийся публике «Босс-молокосос — 2» (16 млн рублей), «Клаустрофобы-2: Лига выживших» (16 млн), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (6,5 млн). В большинстве своем это долгоиграющие релизы — только «Клаустрофобы-2» провели на экране лишь два уикенда.
Также в топе «окопались» и совсем «пожилые» релизы: например, «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, вышедший в прокат 12 августа и собравший за эти выходные 2,6 млн рублей (9-я позиция топа).
Как отмечает Ольга Зинякова, пальма первенства среди самых долгоиграющих в отечественном прокате релизов остается за «Джентльменами» Гая Ричи, но «Главный герой» стремится к такой же модели.
— Пока у фильма, сконцентрировавшего в кадре мировых звезд и имеющего хороший бюджет, есть положительный «сарафан», у него остаются все шансы собирать кассу вдолгую, — прокомментировала она в беседе с «Известиями».
В ожидании Джеймса Бонда
Что же касается новинок кинопроката, то в чарте оказался полнометражный аниме-ромком Тамуры Котаро и студии Bones «Ее заветное желание» (седьмое место, сборы — 6 млн рублей). Это экранизация произведения Сэико Танабэ, рассказывающего о судьбоносной встрече студента-океонолога Цунэо и прикованной к инвалидной коляске художницы Жозе, взявшей себя имя из книги Франсуазы Саган.
Успех ленты, по мнению экспертов, объясняется стойким интересом российского зрителя к аниме и наличием сформировавшейся фан-базы.
Также в топ-12 вошел свежий фильм «Бестселлер» с Майклом Кейном — правда, он собрал за первые выходные скромные 2,5 млн (11-е место). Но при этом в таблицу лидеров проката совсем не попал получивший гран-при Каннского кинофестиваля французский арт-мейнстримовый триллер «Титан» с Венсаном Линдоном и Агат Руссель.
Вообще же кинопрокатчики настроены более чем позитивно. Очевидно, что «Веном-2» и «Дюна» продолжат победное шествие, а в ближайшие выходные к ним присоединится новая часть шпионской франшизы про Джеймса Бонда «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом и Леа Сейду, собравшая в мировом прокате за первый уикенд $119 млн против прогнозируемых $90.
Как отмечают аналитики, поразительный результат сиквела про Венома иллюстрирует важную тенденцию: кинопрокат, вопреки расхожим мнениям, набирает ход, а люди предпочитают смотреть зрелищные проекты именно на большом экране и голосуют за них рублем.