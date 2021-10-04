Лавров рассказал об усилении террористической угрозы в Идлибе

В сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза, в некоторых районах она усиливается. Об этом 4 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«В идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента», — заметил министр.

Лавров отметил необходимость реализации договоренностей между Россией и Турцией по данному вопросу. Глава МИД РФ добавил, что прежде всего необходимо изолировать и подавить террористов «Хаят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Ранее, 30 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. Главы государств определили дорожную карту, над которой будут работать министры обороны и иностранных дел двух стран.

До этого, 23 сентября, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад заявил, что Анкара должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций страны.

Так Микдад прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб, граничащей с Турцией. Он посчитал, что главная причина обострения ситуации состоит в «турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Турция террористическим группировкам на земле».

По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николая Суркова, военное присутствие Турции в Сирии воспринимается Дамаском как одна из главных угроз суверенитету и территориальной целостности. Сурков напомнил, что, согласно прошлогодним договоренностям в Сочи, Анкара должна была решить вопрос с экстремистами в Идлибе. Однако регулярные нападения и подрывы показывают, что пока ей это не удалось, заключил он.