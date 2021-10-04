Метеоролог рассказала о погоде на неделю в Москве

Погода в Москве на текущей неделе ожидается комфортная, однако ночью температура постепенно приблизится к нулю. Об этом в понедельник, 4 октября, «Известиям» рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Как отметила специалист, всю рабочую неделю давление в Москве будет рекордно высоким — на 20 единиц выше климатической нормы.

«Осадков не ожидается, и погода будет преобладать малооблачная, в дневные часы, может быть, будут развиваться облака, но незначительные. За счет того, что ночи будут всё более ясные, температура постепенно приблизится в Москве к нулю, а по области она будет даже отрицательная, но в этом нет ничего удивительного, потому что в Подмосковье уже не один день наблюдаются отрицательные температуры воздуха», — отметила Позднякова.

По словам метеоролога, погода ожидается комфортная: дневная температура в Москве будет примерно в пределах 10–13 градусов, что близко к климатической норме.

«Не исключено, что в этот период малооблачный будет выполнена месячная норма по часам солнечного сияния», — заключила Позднякова.

Ранее, в понедельник, Позднякова предупредила москвичей о наступлении первых морозов в столице после 20 октября.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и по всей Центральной России в ближайшую неделю ожидается только солнечная и сухая погода.