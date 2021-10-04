Прямой эфир
Общество
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Экономика
Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Наука
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Мир
В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине
Мир
В Японии объявили состав нового правительства
Мир
Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии
Мир
Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции
Мир
Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей
Сюжет:

Метеоролог рассказала о погоде на неделю в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погода в Москве на текущей неделе ожидается комфортная, однако ночью температура постепенно приблизится к нулю. Об этом в понедельник, 4 октября, «Известиям» рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Как отметила специалист, всю рабочую неделю давление в Москве будет рекордно высоким — на 20 единиц выше климатической нормы.

«Осадков не ожидается, и погода будет преобладать малооблачная, в дневные часы, может быть, будут развиваться облака, но незначительные. За счет того, что ночи будут всё более ясные, температура постепенно приблизится в Москве к нулю, а по области она будет даже отрицательная, но в этом нет ничего удивительного, потому что в Подмосковье уже не один день наблюдаются отрицательные температуры воздуха», — отметила Позднякова.

По словам метеоролога, погода ожидается комфортная: дневная температура в Москве будет примерно в пределах 10–13 градусов, что близко к климатической норме.

«Не исключено, что в этот период малооблачный будет выполнена месячная норма по часам солнечного сияния», — заключила Позднякова.

Ранее, в понедельник, Позднякова предупредила москвичей о наступлении первых морозов в столице после 20 октября.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и по всей Центральной России в ближайшую неделю ожидается только солнечная и сухая погода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021