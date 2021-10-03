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Синоптик пообещал москвичам «старое бабье лето»

Синоптик Тишковец рассказал о сроках наступления «старого бабьего лета» в Москве
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В Москве и по всей Центральной России на следующей неделе ожидается солнечная и сухая погода. Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет «высушиваться» и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября», — написал он на своей странице в Instagram.

Синоптик отметил, что ночью столбики термометров в Центральной России будут стремиться к нулевой отметке, также в среду, четверг и пятницу возможны легкие заморозки.

Днем температура воздуха прогреется до плюс 7–12, рассказал Тишковец.

«Во второй декаде месяца начнет постепенно активизироваться циклоническая деятельность, из-за чего повысится концентрация облачности и вероятность осадков, а температура станет стремительно понижаться», — пояснил он.

Кроме того, ближе к 20-м числам октября возможен первый мокрый снег.

Ранее, 30 сентября, Евгений Тишковец пообещал жителям столицы «марсианский» октябрь, поскольку дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60%. Он рассказал, что первая часть месяца будет на 1–2 градуса теплее положенного. Из-за дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса, указал Тишковец.

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