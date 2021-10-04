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Синоптик спрогнозировала заморозки в Москве после 20 октября

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Первые морозы наступят в Москве после 20 октября. Об этом заявила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Середина недели по дневным показателям пока самая теплая. Ясная погода сохранится в том числе и на будущей неделе. Пожалуй, первое серьезное понижение температуры и сильные морозы нас ожидают после 20-х чисел октября», — сообщила 3 октября эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

В настоящее время, по словам синоптика, погода достаточно однородная. Резких перепадов температур нет.

В понедельник, 4 октября, как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве ожидается солнечная погода без осадков.

Температура воздуха не опустится ниже +9 градусов и будет достигать +11 градусов. В ночь на вторник столбики термометров уже покажут температуру ниже, +3 градуса. Сообщается также, что скорость юго-восточного ветра будет колебаться от 2 до 7 м/с.

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