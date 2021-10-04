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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на 4 октября

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В столице в понедельник, 4 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. При этом в ночь на вторник в Москве температура воздуха снизится до +3 градусов.

Ветер юго-восточного направления будет достигать скорости 2–7 м/с, без порывов.

Атмосферное давление сохранится повышенным — 764–765 мм рт. ст.

3 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и по всей Центральной России на следующей неделе ожидается солнечная и сухая погода.

При этом днем ранее синоптики центра предупредили москвичей о рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. Согласно их прогнозу, в понедельник и вторник оно составит 768 мм рт. ст., что на 20–22 единицы выше нормы.

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