Создание на Украине военной миссии Евросоюза станет еще одним неверным шагом в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

По его словам, военная помощь США и ЕС Украине в настоящее время — ключевой фактор затягивания войны в Донбассе. Этим Запад стимулирует «коррумпированный киевский режим» не установить мир, а продолжать войну, подчеркнул евродепутат.

«Огромный объем западной помощи украинскому правительству предоставляется без каких-либо обязательств по выполнению минских требований. Миссия ЕС на Украине — это еще один шаг в неверном направлении, это источник дохода для разжигающего войну киевского правительства. Всё это еще больше осложняет достижение мира в Донбассе», — заключил политик.

О том, что Евросоюз намерен развернуть собственную военную миссию на Украине, накануне сообщило издание Welt am Sonntag. Предполагается, что она будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM).

Указывалось, что к такому решению ЕС подтолкнули напряженные отношения между Киевом и Москвой. Кроме того, это станет «выражением солидарности» с Украиной на фоне «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму. Также отмечалось, что на создании миссии настаивают страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия. С ними солидарны Швеция и Финляндия.

Кроме того, в конце июля министр иностранных дел и министр обороны Украины направили письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с просьбой о создании в стране соответствующей военной миссии, сказано в публикации.

По информации издания, в Евросоюзе рассматривают три других способа улучшить военный потенциал украинской армии, включая расширение консультативной миссии ЕС по реформе гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.