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Welt узнала о планах ЕС создать на Украине военную миссию

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Европейский союз (ЕС) хочет создать на Украине собственную военную учебную миссию, сообщает 3 октября издание Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей (EEAS).

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Предполагается, что миссия будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM).

По данным издания, к такому решению ЕС подтолкнули напряженные отношения между Киевом и Москвой. Кроме того, это станет «выражением солидарности» с Украиной на фоне «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму.

Отмечается, что на создании миссии настаивают страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия. С ними солидарны Швеция и Финляндия.

Кроме того, в конце июля министр иностранных дел и министр обороны Украины направили письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с просьбой о создании в стране соответствующей военной миссии, сказано в публикации.

Как пишет издание, в Евросоюзе рассматривают три других способа улучшить военный потенциал украинской армии, включая расширение консультативной миссии ЕС по реформе гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

13 сентября депутаты Европарламента призвали укреплять военный потенциал Евросоюза для «сдерживания» России. Уточнялось, что Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 сентября отметил, что североатлантические устремления Украины представляют опасность для России. По его словам, в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз, потому что альянс таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону российских границ.

Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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