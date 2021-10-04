Защита главы Group-IB Сачкова обжаловала его арест по делу о госизмене

Защита подозреваемого в госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала его арест. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила «Известиям» пресс-секретарь Лефортовского суда Анастасия Романова.

«В суд поступила жалоба от адвоката», — сказала она.

На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы указано, что дело «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ), по которому проходит Сачков, обжаловано.

По данным «Известий», Сачков в настоящее время находится в СИЗО Лефортово.

Вместе с тем члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не смогли попасть к Сачкову, так как у него двухнедельный карантин.



Ранее, 29 сентября, суд в Москве арестовал Сачкова. Его обвинили в государственной измене. Утром в этот день в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Сотрудники компании уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, арест Сачкова не имеет никакого отношения к деловому, инвестиционному климату в России. Также в Кремле нет опасений, что после ареста Сачкова другие компании из IT-сферы будут бояться сотрудничать с зарубежными и российскими госорганами, добавил он.

При этом гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что Сачкова могли арестовать из-за того, что компания сотрудничала с иностранными разведывательными управлениями.