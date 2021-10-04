Прямой эфир
Экономика
Эксперты назвали способы досрочного погашения ипотеки
Мир
В Германии назвали Украину несостоявшимся государством
Общество
В РФ снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов
Общество
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа
Общество
СК возбудил дело в отношении бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Экономика
Минэк назвал регионы с самым сильным ростом зарплат в 2021 году
Мир
В Китае предсказали появление нового «вируса Х»
Мир
Второй по величине девелопер КНР приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге
Мир
Стали известны подробности пребывания Саакашвили в грузинской тюрьме

В Германии назвали Украину несостоявшимся государством

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали идею создания военной учебной миссии Евросоюза на Украине.

Кто здесь хозяин: украинцев продолжают унижать в Евросоюзе
Заробитчане стали людьми второго сорта к западу от Львова

В своей публикации от 3 октября издание отметило, что инициативу поддержали в консервативном крыле бундестага. Кроме того, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию «как можно скорее» приступить к ее реализации.

Статья, в свою очередь, вызвала активный отклик у немецких читателей. Они сочли, что Германия не обязана помогать Киеву.

«Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС», — прокомментировал пользователь с ником Max S.

«Германия прежде всего. Украина не наша проблема, у нас достаточно своих», — отметил Martin M.

Некоторые пользователи напомнили о печальном опыте размещения немецких войск в Афганистане и выразили сомнения в успешности реализации аналогичной инициативы на Украине.

Прийти на перемогу: РФ рекомендовала ЕС изменить форму общения с Киевом
Ранее Брюссель анонсировал новую программу поддержки Донбасса

«Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели», — напомнила Marion В.

«Разве в Афганистане не обучали местные войска, чтобы они сами сражались с «Талибаном» [движение признано террористическим и запрещено в РФ]? Эта миссия была далека от успеха. Откуда уверенность в том, что на Украине получится лучше?» — считает Thomas K.

О то, что Евросоюз намерен развернуть собственную военную миссию на Украине, 3 октября написало издание Welt am Sonntag. Предполагается, что она будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Как стало известно газете, на создании миссии настаивают страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия.

13 сентября депутаты Европарламента призвали укреплять военный потенциал Евросоюза для «сдерживания» России. Уточнялось, что Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021