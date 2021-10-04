В Германии назвали Украину несостоявшимся государством

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали идею создания военной учебной миссии Евросоюза на Украине.

В своей публикации от 3 октября издание отметило, что инициативу поддержали в консервативном крыле бундестага. Кроме того, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию «как можно скорее» приступить к ее реализации.

Статья, в свою очередь, вызвала активный отклик у немецких читателей. Они сочли, что Германия не обязана помогать Киеву.

«Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС», — прокомментировал пользователь с ником Max S.

«Германия прежде всего. Украина не наша проблема, у нас достаточно своих», — отметил Martin M.

Некоторые пользователи напомнили о печальном опыте размещения немецких войск в Афганистане и выразили сомнения в успешности реализации аналогичной инициативы на Украине.

«Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели», — напомнила Marion В.

«Разве в Афганистане не обучали местные войска, чтобы они сами сражались с «Талибаном» [движение признано террористическим и запрещено в РФ]? Эта миссия была далека от успеха. Откуда уверенность в том, что на Украине получится лучше?» — считает Thomas K.

О то, что Евросоюз намерен развернуть собственную военную миссию на Украине, 3 октября написало издание Welt am Sonntag. Предполагается, что она будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Как стало известно газете, на создании миссии настаивают страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия.

13 сентября депутаты Европарламента призвали укреплять военный потенциал Евросоюза для «сдерживания» России. Уточнялось, что Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.