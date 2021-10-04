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В МЧС прокомментировали падение вертолета в Подмосковье

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В МЧС по Московской области рассказали о падении вертолета Robinson R-44, которое произошло 3 октября в детском городке ЗиЛ городского округа Лыткарино недалеко от реки Любуча.

В ведомстве уточнили, что сигнал от очевидца происшествия поступил в единую дежурную диспетчерскую службу, а также в центр управления в кризисной ситуации в 19:41.

«В 19:53 на место происшествия прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Московской области. В результате происшествия на борту находились три человека, которые погибли», — рассказал журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда.

Он пояснил, что после падения вертолета возгорания на земле не последовало.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Вечером 3 октября при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R-44. На борту были три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. Пилотировал вертолет преподаватель в авиационном учебном центре «Рустехник» Александр Шапочкин.

Падение вертолета было квалифицировано следствием как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Отмечалось также, что очевидцы слышали, как затих двигатель, вероятно, его отказ и послужил причиной крушения.

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