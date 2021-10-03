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Названа предварительная причина крушения вертолета в Подмосковье

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Предварительной причиной крушения вертолета Robinson в Московской области является отказ двигателя. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что очевидцы слышали, как перед падением у вертолета затих двигатель.

Ранее по факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Вечером 3 октября при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R-44. На борту были три человека: двое мужчин и женщина. Сообщается, что все они погибли.

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