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Стала известна личность пилота разбившегося в Подмосковье вертолета

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За штурвалом вертолета, потерпевшего 3 октября крушение в городском округе Лыткарино Московской области, находился Александр Шапочкин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Шапочкин окончил Калужское авиационно-техническое училище еще в СССР. В последние годы был не только практикующим пилотом, но и преподавателем в авиационном учебном центре «Рустехник».

Вечером 3 октября при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R-44. На борту были три человека: двое мужчин и женщина. Сообщается, что все они погибли.

Вертолет потерял связь с диспетчером, когда возвращался с маршрута.

Крушение вертолета следствие квалифицировало как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, предварительной причиной крушения вертолета Robinson Московской области является отказ двигателя. Очевидцы слышали, как перед падением у вертолета затих двигатель.

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