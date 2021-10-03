Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Подмосковье

Крушение вертолета в подмосковном Лыткарине квалифицировано следствием как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ)», — заявила она.

Отмечается, что на место крушения выехали следователи и криминалисты.

Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили провести проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

«На место происшествия для координации деятельности оперативно-следственной группы выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов», — заявила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Вечером 3 октября при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R-44. На борту были три человека: двое мужчин и женщина. Сообщается, что все они погибли.

По данным РЕН ТВ, предварительной причиной крушения вертолета Robinson Московской области является отказ двигателя. Очевидцы слышали, как перед падением у вертолета затих двигатель.