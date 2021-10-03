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В США рассказали о закате Европы

В США рассказали о закате Европы

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Несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, сейчас Европа близится к закату. Такое мнение высказал американский политик и бывший идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Европа просит угля
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По его словам, теперь будущее за Азией, потому что там находятся самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США — Китай и Япония. По мнению Бьюкенена, именно эти факторы повлияли на переориентацию Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

Бьюкенен отмечает, что в Европе накопилось много проблем. Великобритания уже покинула Евросоюз, а создание альянса AUKUS с Соединенными Штатами и Австралией только подтверждает ее отдаление от соседних стран. В то же время Франция была возмущена срывом сделки по поставкам подлодок и заметно дистанцировалась от союзников по НАТО.

Политик выражает беспокойство и по поводу результатов прошедших 26 сентября выборов в Германии, на которых партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. При этом, подчеркивает Бьюкенен, ни у одного из потенциальных канцлеров нет авторитета, сравнимого с тем, что есть у Ангелы Меркель. Ее эксперт назвал «фактическим лидером Европы».

Кроме того, политик упомянул провал операции в Афганистане, заявив, что союзники США по НАТО ушли и «разделили позор поражения Вашингтона».

Также, замечает Бьюкенен, в Европе нарастают внутриполитические споры: вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии — от Испании и даже Сардинии от Италии возникают всё чаще. Польша и Венгрия конфликтуют с Брюсселем из-за несогласия с их реформами, а страны на юге больше всего переживают из-за наплыва мигрантов, поделился мнением эксперт.

15 сентября появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

22 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, насколько выгодно партнерство AUKUS для европейских стран. Он напомнил о возможностях для Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе и перечислил, сколько благ для австралийцев несет сотрудничество с Европой.

2 октября сообщалось, что читатели британского издания Daily Express заявили о неправильной стратегии поведения Евросоюза в отношении с Россией. Многие комментаторы оценили прогнозы аналитиков о возможном получении Россией «огромной власти» над экономикой ЕС из-за роста цен на газ.

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