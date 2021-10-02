Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ

Читатели британского издания Daily Express заявили о неправильной стратегии поведения Евросоюза в отношении с Россией.

Так многие комментаторы оценили прогнозы аналитиков о возможном получении Россией «огромной власти» над экономикой ЕС из-за роста цен на газ.

«ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив», — подчеркнул пользователь.

Другой комментатор указал на неподобающее отношение европейских стран к российским властям.

«Многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны!» — заявил пользователь.

Некоторые читатели отметили, что кризис на рынке газа в Европе явился итогом бюрократической волокиты с «Северным потоком – 2».

«Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», — резюмировали читатели.

30 сентября независимый аналитик Николай Подлевских в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе предстоящей зимой намечается серьезный энергетический кризис. Решать его там будут пытаться различными способами, среди которых и вероятные попытки увеличения поставок угля из России, и попытки переманить поставки СПГ с азиатских рынков. Однако такие решения не помогут ЕС компенсировать недостаток газа, уверен эксперт.

При этом цена на газ в Европе в начале торгов утром 30 сентября превысила $1100 за 1 тыс. куб. м. Стоимость этого продукта продолжает обновлять исторический рекорд и к середине дня уже подобралась к отметке $1180 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

27 сентября агентство Reuters со ссылкой на экономистов и аналитиков сообщило, что российский «Газпром» и норвежская энергетическая компания Equinor покрывают 60% потребности Евросоюза в газе.

17 сентября в «Газпроме» указали на то, что компания осуществляет все поставки в европейские страны в рамках заключенных контрактов. Также там добавили, что поставщик стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.