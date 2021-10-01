Европа, оказавшись в энергетическом тупике, не стала изобретать велосипед, а решила всё же наступить на горло своей «зеленой песне» и вернуться к использованию угля. В то время когда цены на газ превысили отметку в $1150, стало известно, что энергетические компании Старого Света обратились к России с просьбой увеличить поставки «черного» энергоносителя.

«Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность», — сообщили агентству Bloomberg представители двух российских угольных компаний.

В энергетическом ведомстве РФ официально сообщили, что не получали обращений по поводу наращивания поставок угля из России, но источники в российских угольных компаниях подтвердили правдивость сведений Bloomberg.

Оно и понятно — открыто об этом сегодня никто не говорит и говорить не будет (особенно в европейских компаниях) по одной простой причине. Ровно через месяц в Глазго состоится 26-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тем более что Европа давно заявила о декарбонизации экономики и переходе на безуглеродное топливо к 2050 году. Для этого было принято решение снизить выбросы в атмосферу, и первым рынок начал терять уголь. Потребление каменного угля в ЕС с 1990 года сократилось с 400 млн до 150 млн т, бурого — с 700 млн до 250 млн т в год. Такие данные приводит Eurostat Statistics Explained.

О намерении отказаться от угольной генерации объявили уже многие европейские страны: к концу 2021 года это собиралась сделать Португалия, к 2023 году — Франция и Словакия, к 2025 году — Ирландия, Австрия и Италия, к 2029 году — Финляндия и Голландия, а к 2030 году — Венгрия и Дания. Комментируя в этом году отказ от ископаемых видов топлива, министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Петербургском форуме отметил, что хорошо говорить об отказе от традиционных углеводородов, когда тепло, а «зима наступает, все начинают потреблять газ и уголь».

И как в воду глядел, ведь пока получается, что «зеленые» подводят и подводят не только Европу, где закрываются энергетические компании и компании смежных отраслей, но и США. Стоит вспомнить зимний заокеанский кризис, когда из-за аномальных морозов встали ветряки, а перебои с энергоснабжением привели к тому, что ее стоимость выросла на 1300%.

Более того, на этой неделе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уже сетовал на то, что надежды на зеленую энергетику пока не оправдываются. «У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра, — рассказал Бретон в эфире радио RTL. — Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось».

Получается, что в течение многих лет Европа, которая отказывалась от угля в попытках «экологизировать» производство электроэнергии, испытав кризис энергоснабжения, вынуждена к нему возвращаться. Так, в Великобритании, где эти проблемы сказываются острее всего, закрываются компании и пустуют АЗС, запустили работающую на угле ТЭС West Burton A. Из-за этого впервые за много лет доля угольных ТЭС в выработке электроэнергии Англии выросла — с 1,6% до 2,3%.

Вспоминается, как Европа несколько лет назад решила сама себя перемудрить. В Старом Свете призвали переходить на электрокары, заботясь о матушке природе. И стали производить больше электричества, используя всё тот же уголь. Немецкие газовые компании ударяли себя рукой по лбу, напоминая «зеленым» активистам, что в данном случае надо использовать экологически чистое ископаемое топливо — природный газ, закупаемый в том числе в России, а не заниматься подменой понятий.

Но подменой понятий, судя по всему, там занимаются до сих пор, стесняясь открыто просить о помощи. В России же пока официально заявляют о том, что экспорт угля в Европу, в том числе для производства электроэнергии, в этом году не изменится и составит около 48 млн т. По данным Минэнерго РФ, в первом полугодии он вырос на 2,4%, до 22,5 млн т.

При этом источники в российских угольных компаниях заявляют, что поставки в Европу будут увеличены. В Америке, к примеру, в этом серьезно сомневаются, о чем в своих комментариях говорят эксперты Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне. Они полагают, что Европе потребуются поставки и из других стран, например из США. Хотя и там ситуация аналогична, равно как и в Китае. Более того, в соседней Украине тоже не хватает угля. По сообщению национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасы угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) в три раза ниже необходимых.

«В сообщении компании, в частности, отмечается, что начиная с 21 сентября прекратился рост запасов угля на складах ТЭС. Так, среднесуточные объемы поставок угля остались такими же, как и на предыдущей неделе (с 17 по 26 сентября — 54,2 тыс. т, а с 10 по 19 сентября — 54,4 тыс. т), тогда как расход (сжигание) угля значительно увеличился — с 49,4 тыс. т (10–19 сентября) до 61,1 тыс. т (17–26 сентября). В результате запасы на складах ТЭС остаются критическими. Отмечается, что по состоянию на утро 27 сентября на складах ТЭС находилось 776,9 тыс. т угля, что на 8,9% меньше, чем на утро 20 октября (852,6 тыс. т).

Тем временем на фоне растущих цен на газ и нефть стоимость энергетического угля на мировых рынках продолжает расти. В конце сентября европейские генерирующие компании платили уже $137 за метрическую тонну ископаемого топлива. В Азии цены еще выше. На китайском рынке тонна угля стоит $192. Более того, эксперты полагают, что энергоноситель еще подорожает процентов на двадцать.

А ведь решение вопроса лежит на поверхности. Сегодня, когда достроенный «Северный поток – 2» ждет своей участи в части сертификации и решения антимонопольных препятствий, Европа готова пустить в ход не только уголь, но и собственные заборы. Но, наверное, было бы разумно, если бы были сожжены препятствия, которые пока не дают проекту, способному решить проблемы Европы с энергоснабжением, работать на взаимовыгодных условиях.

Автор — журналист, член экспертного совета Института развития ТЭК, руководитель проекта Tekface

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора