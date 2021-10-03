Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в формате тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что встреча в формате тет-а-тет с его российским коллегой Владимиром Путиным может быть результативной. Об этом украинский лидер заявил 3 октября на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа».

«Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня — Ред.). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен», — сказал Зеленский.

26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Путин готов встретиться с Зеленским, однако камнем преткновения является нежелание Киева выполнять минские соглашения. Он еще раз напомнил, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и решить его можно только в том случае, если украинцы начнут говорить друг с другом.

За три дня до этого Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина состоится тогда, когда главы государств определят окончательную повестку.

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее ответил, что если его украинский коллега намерен поднимать тему Донбасса, то ему следует для начала наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не вести переговоры с третьими странами, которые не являются участниками внутриукраинского конфликта. При этом в Москве всегда открыты для обсуждения отношений РФ и Украины, подчеркнул российский лидер.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.